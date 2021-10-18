«Говорил, что его эта девочка достала». Мать стрелявшего в школе под Пермью рассказала о жалобах сына

Мать шестиклассника, устроившего стрельбу в школе под Пермью, рассказала, что мальчик мог достать отцовское ружье из сейфа еще накануне вечером. Но когда она провожала его на учебу, то не заметила оружие. Об этом она сообщила «360».

Мать школьника рассказала, что на днях он жаловался ей на девочку, которая его обижала. Сын просил у нее совета, как поступать с обидчицей, чтобы она оставила его в покое.

«Говорил, что его эта девочка достала: „Бить ее нельзя, ничего нельзя, а ей, типа, все можно, издеваться надо мной, и что мне с ней делать“. Я говорю: „Бить девочку нельзя, терпи“. Но чтобы до такой степени все дошло… Я не знаю, как объяснить», — сказала мать.

Мальчик удивил маму тем, что в понедельник встал очень рано. Она не видела, как он доставал ружье из сейфа. Женщина предположила, что он сделал это накануне вечером, когда ее не было дома. И она не заметила оружие, когда провожала его в школу.

«Может быть, оно в рюкзаке было, я не знаю», — сказала она.

Ребенок переживал из-за того, что между родителями испортились отношения, но решил жить с мамой, по ее словам. Кроме сына, у нее также есть дочь. Она тоже живет с ними.

Мальчик обычно ведет себя спокойно. Он учится средне, в основном на тройки, призналась женщина.

«Уравновешенный, спокойный парень, особенно на людях», — сообщила она.

Отец подростка ранее рассказал «360», что ездил с сыном на стрельбище.

Ученик шестого класса пронес в школу в пермском поселке Сарс ружье «Сайга», предположительно, чтобы расквитаться с девочкой, которая его обижала. Мальчик успел сделать пару выстрелов, попав в дверь и стену. Одного подростка ранило осколком стекла. Остановить стрелявшего удалось директору.