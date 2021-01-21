Готовивший теракты в Ставрополье россиянин получил 14 лет тюрьмы

Жителя Ставропольского края Александра Профира признали виновным по делу о подготовке теракта в одной из станиц региона. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Профира приговорили к 14 годам в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступлений по статьям УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», «Приготовление к совершению террористического акта» и «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств».

Следствие считает, что Профир в 2020 году планировал взрывы в ставропольской станице Курская, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Он приобрел все необходимое для изготовления бомбы и хранил приобретенное у себя дома. До этого житель Ставрополья принес присягу лидеру запрещенной в РФ международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в пресс-службе суда.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января заявил о ликвидации бандподполья. Его лидер Аслан Бютукаев подозревался в организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году.