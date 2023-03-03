Криминал 03 марта 2023, 12:53 Готовивший теракт в подмосковном суде получил 19 лет колонии ФСБ: россиянина приговорили к 19 годам колонии за подготовку теракта в подмосковном суде РИА «Новости»

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Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя России, которого задержали за подготовку теракта в одном из государственных зданий в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главка ФСБ по Москве и Московской области.

Приговор вступил в законную силу. Правоохранители установили, что осужденный поддерживал связь с представителями ИГ*. Для совершения теракта он прошел подготовку по изготовлению взрывных устройств, приобрел необходимые компоненты и готовился совершить подрыв здания суда в Московской области.

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В арендованной квартире у фигуранта обнаружили схемы подхода к зданию суда, сотовый телефон для приведения СВУ в действие, элементы поражения в виде шурупов и взрывчатые вещества.

Ранее оперативники ФСБ задержали выходца из Украины, готовившегося совершить теракт в Нижнем Тагиле.

*«Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в России международная террористическая организация.