Криминал 19 января 2023, 18:50 Готовивший покушение на замглавы Херсонской области украинский диверсант признал вину Украинский диверсант признал вину в подготовке покушения на замглавы Херсонской области РИА «Новости»

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Один из украинских диверсантов, который участвовал в подготовке покушения на первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

В декабре минувшего года врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что правоохранители задержали шесть человек, причастных к покушению на Булюка. Один из диверсантов признался, что лично закладывал взрывчатку и привел ее в действие.

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«Два взрыва [я произвел]. Это Кульчак Сергей и Булюк Виталий. С товарищем Николаем Вацко в Херсоне [готовили покушение на] человека — сотрудника банковской сферы», — слова одного из диверсантов привел представитель экстренных служб.

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Задержанные признались силовиками, что их куратором был человек из Службы безопасности Украины. Они также сообщили о трех тайниках с оружием и боеприпасами, которые разместили на территории региона.

Среди арестованных по подозрению в причастности к работе ДРГ оказался человек, занимавшийся снабжением группы, и местный житель, который передавал данные о перемещении российских военных.

О покушении на Булюка стало известно 12 декабря. Диверсанты подорвали его машину. Сам политик сильно не пострадал — он получил легкие ранения. Из-за взрыва погиб мирный житель.