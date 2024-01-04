Криминал 04 января 2024, 20:45 Готовивших теракт по заданию Украины подростков задержали в Ярославской области Baza: 2 школьника планировали теракт в Ярославской области по заданию Украины РИА «Новости»

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Двух подростков задержали по подозрению в подготовке теракта около здания военного суда в Ярославской области. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, школьники 15 и 16 лет приехали 1 января на улицу Карла Либнехта, чтобы осмотреть здание суда. Там же они продумали пути отхода.

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На следующий день подростки купили горючую жидкость, баллончики с газом, газовую горелку и другие необходимые для совершения теракта элементы. Завершить задуманное им не удалось. Юношей задержали сотрудники спецслужб.

Позже у одного из них в телефоне обнаружили переписки с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины. В ближайшее время суд изберет подросткам меру пресечения.

В Сызрани арестовали 15-летнего ученика местной школы в рамках расследования уголовного дела о теракте. Юношу заподозрили в подготовке поджога своего учебного заведения.