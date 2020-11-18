Готовивших теракт на концерте Киркорова в Дагестане мужчин отправили в колонию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех мужчин виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Их отправят в колонию строгого режима.

Подсудимых приговорили на срок от 10 до 19 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Самый большой срок заключения — у Хидирнеби Казуева, которого приговорили к 19 годам лишения свободы. На год меньше — 18 лет — в колонии пробудет Габибула Халдузов. Самир Ибрагимов получил 17 лет, а Шамиль Магомедов — 10 лет. Гособвинение просило для них 11–20 лет колонии.

Следствие выяснило, что в июле 2017 года мужчины намеревались взорвать на концерте Киркорова в Махачкале самодельную бомбу. В концертный зал они не попали. Осенью всех четверых задержали и арестовали.

Подельников обвинили по нескольким статьям в зависимости от роли каждого из них в подготовке к преступлению.

В марте 2019 года Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а убийство эстрадного певца. Заказ он якобы получил от Максима Галкина, взяв у него аванс в размере одного миллиона рублей.