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    18 ноября 2020, 11:17

    Готовивших теракт на концерте Киркорова в Дагестане мужчин отправили в колонию

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал четырех мужчин виновными в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Их отправят в колонию строгого режима.

    Подсудимых приговорили на срок от 10 до 19 лет, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

    Самый большой срок заключения — у Хидирнеби Казуева, которого приговорили к 19 годам лишения свободы. На год меньше — 18 лет — в колонии пробудет Габибула Халдузов. Самир Ибрагимов получил 17 лет, а Шамиль Магомедов — 10 лет. Гособвинение просило для них 11–20 лет колонии.

    Следствие выяснило, что в июле 2017 года мужчины намеревались взорвать на концерте Киркорова в Махачкале самодельную бомбу. В концертный зал они не попали. Осенью всех четверых задержали и арестовали.

    Подельников обвинили по нескольким статьям в зависимости от роли каждого из них в подготовке к преступлению.

    В марте 2019 года Хидирнеби Казуев заявил, что планировал не теракт, а убийство эстрадного певца. Заказ он якобы получил от Максима Галкина, взяв у него аванс в размере одного миллиона рублей.