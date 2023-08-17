Важное 17 августа 2023, 07:03 Готовивших подрыв станций связи задержали в Красноярском крае ФСБ задержала в Красноярском крае 2 человек, планировавших подрыв станций связи РИА «Новости»

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В Красноярском крае задержали двух человек. Их заподозрили в подготовке подрыва станций связи в закрытом административно-территориальном образовании Зеленогорск, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Красноярскому краю.

Сторонники запрещенной в России организации «Граждане СССР»*, по версии следствия, хотели подорвать базовые станции АО «Транстелеком» и ПАО «Ростелеком» в закрытом городе Зеленогорск. Следственные органы возбудили уголовное дело, двух подозреваемых схватили силами Росгвардии и ФСБ.

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Работника производственного предприятия в Ангарске обвинили в сотрудничестве с украинской разведкой. По версии следствия, 23-летний парень собирал информацию о компании и ее продукции, делал снимки, а потом отправлял спецслужбам Украины. Его уличили также в распространении листовок, дискредитирующих российскую армию.

* Межрегиональная общественная организация «Граждане СССР» признана экстремистской и запрещена в России.