Готовивших нападение на силовиков сторонников ИГ* задержали в Ингушетии — ФСБ
Четверых сторонников ИГ*, планировавшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, задержали в Ингушетии. Об этом сообщила ФСБ.
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГ*, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия», — сказано в сообщении.
Уточняется, что задержаны четверо россиян.
Эти люди с помощью интернета установили контакты с членами ИГ* чтобы скоординировать свои действия по подготовке и совершению террористических преступлений. В частности, нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием холодного оружия и самодельных взрывных устройств. Также они договаривались о пропаганде террористической идеологии среди граждан РФ.
Дома у задержанных найдены самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления, огнестрельное и холодное оружие. Также обнаружена подтверждающая преступные намерения переписка с представителями ИГ*.
Открыты уголовные дела по статьям УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации», «Несообщение о преступлении».
*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России