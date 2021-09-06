Четверых сторонников ИГ*, планировавшие нападения на сотрудников правоохранительных органов, задержали в Ингушетии. Об этом сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД, Росгвардией пресечена деятельность сторонников международной террористической организации ИГ*, причастных к подготовке и совершению террористических преступлений в Республике Ингушетия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что задержаны четверо россиян.

Эти люди с помощью интернета установили контакты с членами ИГ* чтобы скоординировать свои действия по подготовке и совершению террористических преступлений. В частности, нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием холодного оружия и самодельных взрывных устройств. Также они договаривались о пропаганде террористической идеологии среди граждан РФ.

Дома у задержанных найдены самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления, огнестрельное и холодное оружие. Также обнаружена подтверждающая преступные намерения переписка с представителями ИГ*.

Открыты уголовные дела по статьям УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации», «Несообщение о преступлении».

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России