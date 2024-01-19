Важное 19 января 2024, 12:44 Готовившего убийство военных украинского агента задержали в Хабаровском крае ФСБ: планировавшего убийство военных в Хабаровске агента Украины задержали РИА «Новости»

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Силовики задержали агента украинской разведки в Хабаровске. Он планировал убийства российских военных и передачу кураторам данные о радиочастотах, которые используют ВС России. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщило РИА «Новости».

Завербованным Главным управлением разведки Минобороны Украины оказался местный житель. В ходе следственных действий силовики выяснили, что по поручению своих кураторов задержанный планировал организацию убийства военных, дислоцированных на территории региона.

Кроме того, он занимался сбором и передачей информации на Украину данных о радиочастотах, которые используют Вооруженные силы России, а также личных данных военнослужащих, задействованных в проведении специальной военной операции.

После задержания в отношении мужчины завели уголовное дело о государственной измене.

В минувший четверг, 18 января, пресс-служба МВД Крыма сообщила о задержании местного жителя, продававшего снимки и видео стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам. В ходе обыска дома у задержанного нашли тротиловую шашку весом в 400 граммов.

В ходе расследования выяснилось, что торговец важной информацией получал необходимые кадры, катаясь по полуострову на велосипеде и снимая все скрытой камерой.