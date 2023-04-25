Важное 25 апреля 2023, 17:33 Готовившего убийство Дугиной участника украинской ДРГ заочно арестовали ТАСС: участника ДРГ, готовившего убийство Дугиной, заочно арестовали РИА «Новости»

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Участника украинской ДРГ Богдана Цыганенко, готовившего убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной, заочно арестовали в Москве. Его объявили в международный розыск, сообщил ТАСС.

Решение о заочном аресте Цыганенко вынес Басманный суд. По данным следствия, он вместе с Натальей Вовк готовил убийство Дугиной.

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Представитель суда уточнил, что срок ареста составляет два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории России.

Несколькими днями ранее «Коммерсант» сообщил об аресте бывшего майора МВД Ивана Рыбина, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий.

По данным издания, экс-сотрудник ГИБДД за деньги пробивал данные о людях, в том числе и о Дарьи Дугиной. Эта информация могла попасть в руки организаторов преступления.

Дугину убили вечером 20 августа 2022 года. Ее автомобиль подорвали в районе поселка Большие Вяземы Московской области, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция», где выступал с лекцией ее отец — известный философ Александр Дугин.