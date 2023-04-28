Криминал 28 апреля 2023, 15:16 Готовившего поджог электроподстанции подростка задержали в Калужской области ФСБ задержала подростка, готовившего поджог электроподстанции в Калужской области Скриншот видео ФСБ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку к диверсии на объекте энергосистемы в Калужской области. Готовившего поджог 17-летнего сторонника неонацистских взглядов задержали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан сторонник неонацизма, гражданин России 2006 года рождения, причастный к подготовке поджога электроподстанции, — отметили в ведомстве.

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Подозреваемый в подготовке диверсии молодой человек оборудовал схрон, в котором специалисты нашли три самодельных зажигательных устройства. У подростка изъяли средства связи, содержавшие инструкции по изготовлению подобных смесей.

Сам подросток на допросе признался, что связался с неонацистами через Telegram-канал. Он списался с куратором, который дал ему задачу — устроить поджог подстанции. Молодой человек сам сделал коктейли Молотова из подручных средств и спрятал их в заброшенном доме.

«Я все-таки думал, что ничего серьезного особо не будет, ну… Подожгу и никто не узнает», — рассказал задержанный.

Против него возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.