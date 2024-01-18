Криминал 18 января 2024, 13:08 Готовившего подрыв объекта энергетики в Крыму осудили на 12 лет Верховный суд Крыма осудил на 12 лет завербованного Украиной диверсанта РИА «Новости»

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Завербованного украинскими спецслужбами жителя Керчи приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку диверсии на энергетическом объекте полуострова. Как сообщило РИА «Новости», такое решение вынес Верховный суд Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в марте прошлого года. В ходе расследования выяснилось, что у мужчины гражданство России и Украины. В ходе обыска силовики изъяли у него самодельное взрывное устройство, а также средства связи, по которым он получал инструкции от куратора в украинских спецслужбах.

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В отношении задержанного завели уголовные дела за приготовление к диверсии, незаконное хранение взрывчатки, а также склонение и вербовку к диверсионной деятельности.

В материалах дела говорится, что подсудимый не согласился с началом проведения специальной военной операции и вступил в контакт с представителем спецслужб Украины. Выполняя его приказы, он готовил серию диверсий на территории Крыма.

Верховный суд республики при вынесении приговора учел совокупность преступлений обвиняемого и приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей. Первые два года наказания осужденный проведет в тюрьме, а остаток срока в колонии строгого режима.

В начале декабря рязанский главк СК сообщил о задержании подозреваемого в подрыве участка железной дороги на перегоне станций Рыбное — Блокпост 204-й километр. По данным ведомства, задержанный действовал по указанию украинских спецслужб. В ходе расследования выяснилось, что у диверсанта есть гражданства России и Италии.