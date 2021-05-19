Готовившего нападение на техникум в Бурятии отправили в колонию на 10 лет

Житель Улан-Удэ, который планировал массовое убийство в техникуме и при подготовке к этому взорвавший 15 бомб, получил срок. Его осудили на 10 лет колонии строгого режима.

«Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 15 тысяч рублей с отбыванием в колонии строгого режима», — сказано в сообщении пресс-службы СК РФ по региону.

К массовому убийству молодой человек начал готовиться в ноябре 2018 года. За некоторое время до этого он систематически смотрел в интернете новости и видео на эту тему.

Парень собирался осуществить свой план в одном из техникумов Улан-Удэ. В качестве оружия он хотел использовать радиоуправляемые бомбы и «огнестрел». Весь 2019 год осужденный готовился к преступлению, изготовил и привел в действие не менее 15 взрывных устройств. В частности, подорвал пустой дом в сельской местности.

Он обратился с предложением пойти на преступление к трем знакомым. Однако они отказались. Это его не остановило. Он продолжил подготовку, «для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание».

Осужденный также приобрел пневматический пистолет, противогазы, военную тактическую экипировку, черные маски, дистанционные пульты для подрыва бомб.

Однако он не смог осуществить свой замысел, так как его вовремя задержали сотрудники МВД Бурятии и ФСБ Бурятии. Молодой человек признан вменяемым.