    17 апреля 2020, 13:21

    Готовившего нападение на школу подростка из Красноярска арестовали

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда, передает ТАСС.
    Готовившего нападение на школу подростка из Красноярска арестовали

    «Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

    Пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании красноярца 2006 года рождения, который хотел устроить стрельбу и взрывы в школе. Силовики нашли его дневники, в которых он расписал план своих преступных действий, и оружие — обрез и четыре самодельных взрывных устройства. На каждом из них несостоявшийся малолетний террорист написал слово «Исход».

    Он не стал отпираться, что это его арсенал, и рассказал, что хотел напасть на школу 19–20 апреля. Преступление он планировал давно, но перенес его из-за пандемии коронавируса. СК возбудил дело по нескольким статьям.