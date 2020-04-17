Готовившего нападение на школу подростка из Красноярска арестовали

«Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Пресс-служба ФСБ РФ сообщила о задержании красноярца 2006 года рождения, который хотел устроить стрельбу и взрывы в школе. Силовики нашли его дневники, в которых он расписал план своих преступных действий, и оружие — обрез и четыре самодельных взрывных устройства. На каждом из них несостоявшийся малолетний террорист написал слово «Исход».

Он не стал отпираться, что это его арсенал, и рассказал, что хотел напасть на школу 19–20 апреля. Преступление он планировал давно, но перенес его из-за пандемии коронавируса. СК возбудил дело по нескольким статьям.