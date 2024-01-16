Криминал 16 января 2024, 12:44 Готовившего массовое убийство мужчину задержали в Иркутской области Shot: в Иркутской области задержали планировавшего массовое убийство мужчину РИА «Новости»

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Правоохранительные органы в Иркутской области задержали 19-летнего молодого человека в Железногорске-Илимском, который планировал совершить массовый расстрел. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, фигурант планировал совершить расстрел в одном из публичных мест в ноябре. Он уже выбрал магазин для приобретения оружия.

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Во время обыска в жилье мужчины полицейские обнаружили очки с красными линзами, поясной патронташ и молоток.

В отношении задержанного завели дело по статье «Участие в деятельности террористической организации», его грозит до 20 лет неволи.

В начале января в Ярославской области задержали двух подростков, которых заподозрили в подготовке террористического акта рядом со зданием военного суда по заданию куратора с Украины. Силовики во время обыска обнаружили у них газовую горелку, баллоны с газом и горючую жидкость.