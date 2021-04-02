Готовившего взрыв в мечети россиянина задержали в Барнауле

ФСБ России задержала жителя Алтайского края, который готовил акции устрашения против мигрантов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявили, что в Барнауле задержан 21-летний местный житель. Он планировал «совершить акции „прямого действия“, направленные на устрашение местного населения».

«В том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти», — отметили в ФСБ.

Россиянин действовал по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Организация ведет пропагандистскую работу в соцсетях Instagram, «ВКонтакте», мессенджере Telegram.

Открыто уголовно дело по статье УК РФ «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что в феврале 2021 года начал общаться с представителем «ЭНО», потому что был не доволен государственной политикой в сфере миграции. В начале марта куратор дал ему задание найти «объекты покушений». Позже молодой человек получил задание совершить поджог или другое противоправное действие.

У местного жителя дома прошли обыски. Силовики нашли и забрали оттуда инструкции по созданию самодельного взрывного устройства, взрывчатое вещество, экстремистскую литературу, средства связи с фотографиями.