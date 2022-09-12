Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей | 360°

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Гости выкрали у москвички 500 тысяч рублей

МВД: москвичка осталась без денег и банковских карт после застолья с новыми друзьями

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В Москве задержали подозреваемых в краже почти 500 тысяч рублей. Они отдохнули в гостях у новой знакомой, а наутро прихватили ее вещи и банковские карты. Женщина обратилась в полицию, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Парень и девушка познакомились с 40-летней потерпевшей на улице. Компания выпила, а после пошла к женщине домой.

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Утром она проснулась и поняла, что гости ушли и забрали с собой ее вещи, а также две банковские карты. Пара успела расплатиться ими в магазинах. Ущерб москвичка оценила в сумму около 500 тысяч рублей.

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Она обратилась в полицию, правоохранители возбудили уголовное дело о краже. Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району вычислили подозреваемых — 20-летнюю девушку из ближнего зарубежья и 25-летнего жителя Москвы. Их схватили на улице Симоновский Вал и на Ленинградском проспекте.

Парня отправили под домашний арест, девушку заключили под стражу. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Аналогичную сумму в Амурской области похитили у шести пенсионерок и инвалида. За это следователи отдали под суд двух жительниц Ставрополья.

Москва

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