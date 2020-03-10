Гости подмосковного ресторана ранили в перестрелке судебного пристава

Посиделки в ресторане «Хаш» в подмосковной Ивантеевке на Первомайской улице закончились перестрелкой. В результате есть раненые, как минимум один пострадавший попал в больницу.

Как рассказал «360» источник в правоохранительных органах, 38-летний судебный пристав отдыхал в заведении с другом. За соседним столиком сидела другая компания, которая поначалу просто шумела, а потом один из посетителей решил пострелять в воздух из травмата. Когда буянам сделали замечание, те открыли огонь по приставу и его приятелю. Началась перестрелка.

В результате выяснения отношений есть раненые с обоих сторон. Как минимум одного из буянов госпитализировали. Известно, что он местный житель, официально нигде не работает.

Пострадавший с ранениями головы остается в больнице. Полиция продолжает разбирательство. Не исключено, что под следствие попадет не только виновник перестрелки, но и судебный пристав: это предстоит решить следствию.