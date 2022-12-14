Криминал 14 декабря 2022, 03:10 Гость Санкт-Петербурга избил местного жителя и прокатил его на капоте машины за замечание

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Драка произошла между жителем Санкт-Петербурга и приезжим во дворе дома на Народной улице. Один из участников конфликта сделал другому замечание. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина сделал замечание водителю Opel Astra, который приехал в город погостить. Приезжему это не понравилось, из-за чего он избил своего оппонента, а после прокатил его на капоте своего автомобиля. Спустя время он оставил автомобиль и покинул место происшествия.

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Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб ноги, разорванную губу и сломанный зуб. На данный момент сотрудники органов разыскивают нападавшего.

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