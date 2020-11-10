Гость отеля расстрелял в Хабаровске телевизор

Мужчина, который устроил стрельбу в хабаровской гостинице, задержан. В своем номере он открыл огонь по телевизору. Об этом рассказали в местной полиции.

В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии 10 ноября поступила информация, что в гостинице на улице Воронежской в Хабаровске находится мужчина с ружьем. Об этом написало РИА «Новости».

Охранник отеля нажал на тревожную кнопку после того, как услышал стрельбу в одном из номеров. Оказалось, что постоялец с оружием выстрелил в телевизор. После этого он вышел на улицу, оставил ружье в машине, но взял с собой в гостиницу несколько охотничьих ножей.

Мужчина зашел с ними в ресторан гостиницы. Там его и задержали. Он попытался оказать сопротивление, тогда к нему применили физическую силу. В итоге никто не пострадал. В автомобиле у задержанного, кроме ружья, нашли больше 100 патронов различного калибра. Они направлены на экспертизу.

Как сообщил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску майор Кирилл Блинов, мужчине 33 года, он родом из Сковородина (Амурская область). Сразу после случившегося его отправили в краевую клиническую психиатрическую больницу, поскольку он был агрессивен, «находился под воздействием чего-то» и был опасен для окружающих.

«Сейчас хулиган находится там. Специалисты купируют агрессивное состояние», — добавил Блинов.

Представитель МВД отметил, что после того, как агрессивный гость отеля придет в себя, его допросит полиция.