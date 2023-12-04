Криминал 04 декабря 2023, 07:17 Гособвинитель запросил по 5,5 года тюрьмы двум отставным офицерам по делу о надувных танках «Коммерсант»: прокурор запросил обвиняемым по делу о надувных танках по 5,5 года РИА «Новости»

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Уголовное дело о надувных танках предложили переквалифицировать из коррупционного в мошенническое и приговорить двух обвиняемых к 5,5 года тюрьмы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Отставных офицеров задержали осенью 2020 года и обвинили по части шестой статьи 290 УК России «Получение взятки в особо крупном размере». В марте 2023 года их перевели под домашний арест. Дело рассматривал Мещанский районный суд Москвы. После прений сторон прокурор предложил инкриминировать им преступление по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере» и приговорить каждого к 5,5 года колонии.

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Советника отдела межвидовой координации планирования развития, поставок и ремонта вооружения главного управления вооружений Минобороны и советника департамента по обеспечению гособоронзаказа, по информации издания, задержали при получении конверта с 7,4 миллиона от гендиректора ЗАО «НПП „Русбал“». Компания выпускала 3D-макеты военной техники, поэтому разбирательство назвали делом о надувных танках. Обвиняемые и их адвокаты настаивали на невиновности и заявляли о провокации.

В Москве по делу о мошенничестве задержали продавцов пожарных датчиков. Их обвинили в продаже приборов по завышенной цене. Продавцы представлялись сотрудниками МЧС.