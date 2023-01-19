Криминал 19 января 2023, 18:53 Гособвинитель запросил для «банды амазонок» от 25 лет до пожизненного заключения ТАСС: для членов ростовской «банды амазонок» запросили сроки вплоть до пожизненного РИА «Новости»

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Членам «банды амазонок» из Ростова-на-Дону могут назначить от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Такое наказание для них в областном суде запросил гособвинитель, сообщил ТАСС.

«По совокупности преступлений <…> окончательно определить наказание Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также Анастасии Синельник в виде 25 лет колонии общего режима, Сергею Синельнику — пожизненное заключение в колонии особого режима», — сказал он.

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Преступная группировка орудовала в Ставропольском крае и Ростовской области с июля 2007 года по сентябрь 2013 года. За это время бандиты совершили не менее 10 убийств, среди них — жестокая расправа над сотрудником МВД из Нижегородской области Дмитрием Чудаковым, его супругой и двумя детьми.

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Следователи установили, что у каждого участника была своя роль в банде. Возглавляли ОПГ Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев, которого ликвидировали в перестрелке с правоохранителями. Амазонками банду назвали по гравировке на ноже: «Моей любимой амазонке». Его нашли на месте одного из преступлений.