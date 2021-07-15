Гособвинение запросило 6 лет условно для Майкла Калви

Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам условного срока, а его соратнику Филиппу Дельпалю дать пять лет условно.

«Прошу назначить наказание Калви в виде шести лет лишения свободы. Прошу наказание считать условным. Дельпалю прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы условно», — заявил прокурор. Его процитировало РИА «Новости».

Остальным подсудимым, по мнению прокурора, также нужно назначить условные сроки.

Майкла Калви арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении у банка «Восточный» большой суммы денег. Речь идет о выдаче невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей «Первому коллекторскому бюро».

В конце декабря 2020 года «Восточный» отозвал иск на 2,5 миллиарда рублей к Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok. Все обвиняемые свою вину не признают. Калви в феврале 2021 года на судебном заседании заявил, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу.