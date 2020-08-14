Гособвинение попросило дать пожизненное для убийцы Лизы Киселевой

Гособвинение хочет, чтоб Михаил Туватин получил пожизненный срок по обвинению в убийстве школьницы Лизы Киселевой из Саратова. Об этом заявили в прокуратуре региона.

«Государственный обвинитель просит назначить подсудимому, по совокупности преступлений, наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказала представительница прокуратуры ТАСС.

Судебное следствие по уголовном делу завершилось 13 августа.

Убийство девятилетней Лизы Киселевой в 2019 году вызвало общественный резонанс. Девочка 9 октября вышла из дома в школу и не вернулась. Несколько тысяч человек искали ее более суток. Тело нашли вечером на следующий день. Труп обнаружили в одном из гаражей.

Вскоре задержали местного жителя — 35-летнего Михаила Туватина. Местные жители требовали, чтобы им выдали предполагаемого убийцу. На следующий день люди организовали стихийный мемориал в память о Лизе.

Туватина обвинили в убийстве и совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет. Он признал свою вину. Адвокат семьи Киселевых после слушания 6 августа так охарактеризовала мужчину: «Очень спокойный, апатичный достаточно. Вяло реагирует на какие-то события, но очень пристально за ними наблюдает».