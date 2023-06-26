26 июня 2023, 11:05
Госавтоинспекторы изъяли у пассажира такси в Москве более двух килограммов наркотиков
МВД: госавтоинспекторы изъяли у пассажира такси в Москве более двух килограммов героина
Госавтоинспекторы Москвы изъяли у пассажира такси более двух килограммов героина, сообщила пресс-служба МВД России в Telegram-канале.
Автомобиль со злоумышленником остановили на восьмом километре МКАД. Сотрудники ГАИ хотели проверить документы у водителя такси, однако их внимание привлек занервничавший пассажир.
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Стражи порядка досмотрели 32-летнего мужчину и нашли в его рюкзаке около двух с половиной килограммов тяжелого наркотика.
Правоохранители предположили, что крупная партия запрещенного вещества предназначалась для дальнейшего сбыта. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Его заключили под стражу.
Ранее сообщалось о том, что директор «Винтем Телеком» Константин Михайлов организовал нарколабораторию в подмосковном Пушкине.
Наркотики
МВД РФ
Преступления
Москва 2023
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