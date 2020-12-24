Задержан депутат Воронежской городской думы

Депутат Воронежской городской думы был задержан следователями. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. У коллеги задержанного по заксобранию прошел обыск.

«Сегодня следственными органами в рамках расследования дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, был задержан один из депутатов Воронежской городской думы. Кроме того, сегодня же у другого депутата были проведены обыски», — сообщил РИА «Новости» представитель следственного управления СК РФ по региону.

Сейчас задержанный депутат, по словам собеседника агентства, допрошен в качестве подозреваемого. Наказание по статье о мошенничестве в особо крупном размере предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Его подробности пока не разглашаются.

Личность подозреваемого не называется, но по данным источника ТАСС, задержанный — 49-летний депутат Сергей Кудрявцев. По данным сайта Воронежской гордумы, он является членом фракции партии «Единая Россия». Местом работы Кудрявцева на сайте заксобрания указана Воронежская городская дума, то есть он является депутатом на постоянной основе.