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    08 июля 2022, 15:48

    Горничная обокрала дом на 5 млн рублей в Алуште

    Дарья Морозова

    Суд вынес приговор горничной, которая обокрала дом работодателей в Алуште. Сумма ущерба составила пять миллионов рублей. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

    «Женщина, воспользовавшись отсутствием собственников в доме, похитила ювелирные украшения, а также денежные средства, находящиеся в сейфе, на общую сумму более пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.

    Суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы. Приговор в законную силу еще не вступил.