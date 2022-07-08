Горничная обокрала дом на 5 млн рублей в Алуште

Суд вынес приговор горничной, которая обокрала дом работодателей в Алуште. Сумма ущерба составила пять миллионов рублей. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

«Женщина, воспользовавшись отсутствием собственников в доме, похитила ювелирные украшения, а также денежные средства, находящиеся в сейфе, на общую сумму более пяти миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Суд приговорил женщину к пяти годам тюрьмы. Приговор в законную силу еще не вступил.