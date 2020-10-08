Гомофобы пригласили нижегородца на свидание, избили и ограбили

Он рассказал, что пошел на свидание с человеком, с которым познакомился в Сети. В назначенном месте его встретили несколько мужчин, которые стали его бить. Парню пришлось убежать. Когда он вернулся на то место, где он оставил машину, выяснилось, что авто угнали вместе с деньгами и личными вещами. Молодой человек обратился в полицию.

Подозреваемый задержан. На него завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.