Голову в пакете нашли возле дороги в Татарстане

В Нижнекамске прохожий нашел голову неизвестного мужчины, завернутую в пакет. Останки лежали возле дороги.

Как сообщили следователи Татарстана, прохожий нашел голову с колото-резаными ранами в 20 метрах от дороги к поселку Красный ключ. Где другие части тела погибшего, пока не известно.

После обнаружения головы региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Личность убитого еще не установлена. Устанавливаются обстоятельства его смерти.

Как стало известно NTR-24.ru, пакет с головой нашел местный житель, выгуливавший собаку в лесу за торговым центром «Лента». Пес унюхал пакет, мужчина раскрыл его, а потом сразу же позвонил в полицию. Возраст погибшего — около 50 лет.

KazanFirst удалось узнать, что мужчина скончался не меньше недели назад.