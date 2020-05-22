    22 мая 2020, 18:15

    Голову мужчины нашли в мусорном пакете на северо-западе Москвы. Видео

    Алена Макаренко, Алла Морген, Иван Степанов

    Голову мужчины нашли в мусорном пакете в лесополосе на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Человеческие останки обнаружили на улице Планерной.

    На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы, в том числе направленные на установление возраста погибшего.

    «22 мая 2020 года в лесополосе в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.