Голову мужчины нашли в мусорном пакете на северо-западе Москвы. Видео

Голову мужчины нашли в мусорном пакете в лесополосе на северо-западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Человеческие останки обнаружили на улице Планерной.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначены экспертизы, в том числе направленные на установление возраста погибшего.

«22 мая 2020 года в лесополосе в городе Москве в мусорном пакете обнаружена голова мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.