Голоса велели молодому химчанину зарезать мать. Видео с места

В Химках задержали местного жителя, которого подозревают в жестоком убийстве собственной матери. Женщину нашли зарезанной. Как уточнил для «360» источник в правоохранительных органах, в содеянном молодой человек признался отцу.

Тело 46-летней химчанки обнаружили дома в микрорайоне Новогорск. Смерть, по словам эксперта, наступила от колото-резаных ран и удушения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. Женщину дважды ударили в грудь и один раз — в горло.

Соседи уверяют, что семья, в которой произошла трагедия, тихая. Никогда не шумели и не доставляли неудобств. Последний раз женщину видели живой около полудня 23 сентября.

«Нормальные люди, нормальная семья», — рассказала Любовь, одна из соседок. По ее словам, убитой иногда вызывали скорую помощью, поэтому приехавшей бригаде никто сначала не удивился.

По информации источника, 22-летний парень позвонил своему отцу и сказал, что расправился с матерью. Правоохранителям молодой человек заявил, что два года назад расстался с девушкой и принимал антидепрессанты. Он якобы слышал голоса, которые сказали ему поступить подобным образом.

На допросе у следователей подозреваемый так и не объяснил мотивы совершенного преступления. В ближайшее время ему назначат психолого-психологическую экспертизу. Молодой человек, по имеющимся данным, наблюдался у психиатра. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.

Криминалисты завершили осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве.