Голоса велели молодому химчанину зарезать мать. Видео с места
Тело 46-летней химчанки обнаружили дома в микрорайоне Новогорск. Смерть, по словам эксперта, наступила от колото-резаных ран и удушения, сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области. Женщину дважды ударили в грудь и один раз — в горло.
Соседи уверяют, что семья, в которой произошла трагедия, тихая. Никогда не шумели и не доставляли неудобств. Последний раз женщину видели живой около полудня 23 сентября.
«Нормальные люди, нормальная семья», — рассказала Любовь, одна из соседок. По ее словам, убитой иногда вызывали скорую помощью, поэтому приехавшей бригаде никто сначала не удивился.
По информации источника, 22-летний парень позвонил своему отцу и сказал, что расправился с матерью. Правоохранителям молодой человек заявил, что два года назад расстался с девушкой и принимал антидепрессанты. Он якобы слышал голоса, которые сказали ему поступить подобным образом.
На допросе у следователей подозреваемый так и не объяснил мотивы совершенного преступления. В ближайшее время ему назначат психолого-психологическую экспертизу. Молодой человек, по имеющимся данным, наблюдался у психиатра. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте.
Криминалисты завершили осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве.