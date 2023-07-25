Криминал 25 июля 2023, 11:52 Голая девушка выпала из окна многоэтажки на юге Москвы — Shot Shot: обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома на юге Москвы РИА «Новости»

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Полностью обнаженная девушка выпала из окна девятого этажа жилого дома на улице Россошанская в Москве. Она осталась жива, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, на момент происшествия девушка находилась в квартире со своим молодым человеком. Соседи слышали ее и мужские крики о помощи.

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В Telegram-канале уточнили, что пара выпивала, но потом девушка захотела покурить и встала около окна. Парень держал ее за штаны. В один момент они стянулись и она выпала. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Врачи зафиксировали, что девушка осталась жива. У нее диагностировали открытые переломы ног. Медики оказали ей первую помощь на месте и госпитализировали в больницу. Полиция выяснит обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве трехлетний ребенок выпал из окна квартиры девятого этажа жилого дома на Шоссейной улице.