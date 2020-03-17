Годовалая дочь два дня просидела с погибшей матерью. Москвичка просила о помощи
Женщина сообщила, что соседи подозревали неладное.
Одному из соседей девушка позвонила и сказала, что убивают. Соседи собрались, пошли смотреть, что происходит. Но там, естественно, металлическая дверь, ничего не видно. Вызвали полицию. По словам соседа, который с ней общался, видимо, ее убил сожитель. У них был какой-то скандалНадежда.
По словам соседей, Екатерина сама вызывала полицию и сожителя увезли, но позже отпустили, хотя она просила этого не делать.
Родные забили тревогу после того, как она двое суток не выходила на связь. Один из ее братьев позже пришел к ней в квартиру на Партизанской улице и нашел труп. Факт смерти 27-летней москвички и то, что около ее тела два дня просидела годовалая дочь, «360» подтвердила ее семья: один из братьев Екатерины и другая родственница.
«Я сама только сегодня узнала. Подробностей не знаю. Как снег на голову», — заявила родственница.
Известно, что Екатерина Телькина была профессиональной актрисой. В 2011 году она окончила театральный вуз имени Щепкина.
ГСУ СК РФ по Москве разбирается в обстоятельствах случившегося. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее Telegram-канал «112» написал, что на теле женщины обнаружены синяки и ушибы. Рассматривается версия, что Екатерину мог убить ее молодой человек. Когда его задержали, он был пьян. По данным источника «360», мужчина пока не пришел в себя, поэтому следователи не смогли его допросить. Как написал «112», маленькую девочку после двух дней без питания забрали медики. В СК же заявили, что малышку взяла к себе родственница.