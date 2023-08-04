Криминал 04 августа 2023, 09:47 Год лишения свободы получил мужчина за нападение на инспектора МАДИ Гражданин Таджикистана получил год лишения свободы за нападение на инспектора МАДИ Unsplash

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Суд приговорил гражданина Таджикистана к году заключения в колонии-поселении из-за нападения на сотрудника Московской административной дорожной инспекции. Об этом рассказали в столичном дептрансе.

Решение по произошедшему в мае принял Пресненский районный суд. Оскорбление или нападение на инспектора МАДИ попадает под статьи 318 и 319 Уголовного кодекса России.

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15 мая инспектор заметил автомобиль, припаркованный под запрещающим остановку знаком, и столкнулся с агрессивным водителем. Мужчина швырнул в инспектора камнем и попытался предъявить ему подложные документы, после чего инспектор зафиксировал полученные ссадины, ушибы и кровоподтеки и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Москве задержали иностранца, находившегося в международном розыске из-за обвинений в похищении человека и вымогательстве.