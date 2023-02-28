Эксклюзив 28 февраля 2023, 15:21 Глухую женщину сделали «гендиректором» фирмы в Солнечногорске и повесили долг на 265 млн рублей Мошенники в Солнечногорске обманули глухую Галину Кадыкову на 265 млн рублей РИА «Новости»

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В Подмосковье глухую от рождения женщину обманули при устройстве на работу. На нее оформили фирму-однодневку и повесили долг на сумму 265 миллионов рублей, который Федеральная налоговая служба решила взыскать через суд. «360» попытался разобраться в обстоятельствах дела.

Галине Кадыковой 60 лет, она никогда не слышала звуков, плохо читала и писала. Пенсии по инвалидности не хватало, и женщина решила устроиться на работу. Она нашла в газете объявление о поиске курьера, позвонила и пришла на собеседование.

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Работодатель представилась Ариной и через стороннего сурдопереводчика попросила Галину Кадыкову подписать документы для приема на работу. По словам женщины, на встрече присутствовал нотариус. После заключения договора ей пообещали перезвонить, но за три месяца с Галиной Кадыковой никто не связался. В начале прошлого года ей принесли извещение из Федеральной налоговой службы о долге на 265 миллионов рублей.

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«В шоке от того, что долг 265 миллионов. Голова закружилась, стало очень страшно», — рассказала она через сурдопереводчика.

Помочь женщине вызвалась юрист, правозащитник Нина Романович. Она выяснила, что Галину Кадыкову не устроили курьером, а назначили генеральным директором фирмы-однодневки ООО «Кобальт» и «отмыли» 265 миллионов рублей.

«Тогда уже я узнала, что сначала организацию оформили на полностью слепого человека», — сказала правозащитник.

Предыдущая жертва живет в Санкт-Петербурге. Этот человек никогда не бывал в Солнечногорске, где оформили организацию, не открывал расчетные счета и не имел отношения к этой организации. Нина Романович сказала, что кто-то воспользовался его данными и подделал подпись. На «собеседовании» фирму переоформили со слепого человека на глухого.

Нотариус сказала «360», что не помнит о сделке — каждый день принимает по 20–30 клиентов. Она признала, что среди обратившихся могли попасться мошенники, ведь определить их намерения по виду невозможно. Но правозащитник нашла ее показания следователю — женщина отметила, что присутствовала при заключении сделки. Но расследование ни к чему не привело, а суд отказал Галине Кадыковой в проведении экспертизы. Теперь над ней ведут судебный уголовный процесс.