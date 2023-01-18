Криминал 18 января 2023, 22:57 Главврача заподозрили во взяточничестве на Ямале

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В Надыме возбудили уголовное дело в отношении главврача автономной некоммерческой организации. Его заподозрили в получении взяток, сообщило ИА «Север-Пресс».

Правоохранители предполагают, что с 2021 по 2022 год главврач за деньги оформлял листки временной нетрудоспособности без медицинского осмотра.

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РИА ФАН написало, что цены варьировались от 15 до 20 тысяч рублей. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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