Главврача больницы в Приморье уволили за торговлю прививочными сертификатами

Главного врача Шкотовской ЦРБ в Приморье уволили после того, как полиция вскрыла торговлю в больнице поддельными прививочными сертификатами. Об этом сообщили в администрации региона.

В пресс-службе уточнили, что проверки в ЦРБ провели правоохранители совместно с краевым Минздравом. В результате рейда стало известно о мошенничестве с сертификатами о вакцинации.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего к этому отношение, установят правоохранители. Следственные действия продолжаются.

Министр добавила, что сейчас во всех медучреждениях Приморья усилены меры контроля и учета федерального регистра.

«Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону», — предупредила она.

Руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Сырова сообщила, что в больнице были проведены обыски, полиция изъяла документы, которые свидетельствуют о фиктивной вакцинации от коронавируса 30 человек. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что за подобное преступление предусмотрена ответственность по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Максимальная санкция по ней составляет до двух лет лишения свободы.

«Санкции могут быть применены не только к должностным лицам, которые подделывают сертификаты о вакцинации от СОVID-19, но и к гражданам, приобретающим и использующим их в личных целях», — подчеркнули в полиции.