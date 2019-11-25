Главврач роддома в Новочеркасске избежала судимости по обвинению во взятках

В Новочеркасске главврача МБУЗ «Родильный дом» Викторию Юдину обвиняли в вымогательстве денег у сотрудников роддома в течение двух лет работы в этой должности. Также ее заместитель и завхоз Амбакум Галстян заявлял, что глава учреждения здравоохранения зачислила в штат не существующих работников.

«В роддоме были оформлены все ее кумовья, муж даже был оформлен, который получал зарплату», — рассказал Галустян.

Юдиной грозило до 12 лет лишения свободы, лишение права заниматься данной деятельностью сроком до 10 лет, а также крупный штраф.

19 ноября новочеркасский суд прекратил уголовное преследование в отношении Юдиной. На женщину наложили судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. В соответствии с этой процедурой, у главврача не будет даже судимости.

Обвинение во взятках суд признал недоказанным. Что же касается «мертвых душ» в штате, постановили, что находясь в должности главврача, Юдина «без корыстных побуждений допустила ошибки при ведении кадрового учета и начислении заработной платы сотрудникам».

Как рассказал Галустян, временно исполняющий обязанности главврача Виктор Сидоровский уволил из роддома всех сотрудников, которые давали показания против главврача.

Адвокат Юдиной Леонид Новиков рассказал иную версию. По его словам, уволили лишь самого Галустяна.

«На территории роддома он (Галустян — прим.ред.) открыл свой магазинчик, точнее его жена у него там открыла, по продаже всяких распашонок детских. Кроме того, его мама выиграла тендеры по стирке белья для роддома, причем в два раза они завышали объемы, то есть воровали деньги ежегодно. А Юдину нужно было убрать, потому что она начала немножко перекрывать краны этого незаконного дохода. А проверки по завышению объемов стираного белья по тендерам сейчас уже проходят в прокуратуре», — заявил адвокат.

Единственный установленный следствием эпизод махинаций с кадрами защитник объяснил не занятой должностью уборщика.

«Там настолько мизерная зарплата, что туда никто не шел. Не могли найти человека. Она просто делила зарплату для этой вакансии между остальными уборщиками, чтобы они выполняли эту работу. Все они пришли в суд и рассказали об этом. Вина ее в превышении полномочий есть, так нельзя делать», — признал Новиков.