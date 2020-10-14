Главврач рассказал о состоянии бабушки нижегородского стрелка

По предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов начал бойню в деревне Большеорловское с выстрела в свою родную бабушку. Женщина сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом «360» рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

«Состояние ее на сегодняшний день крайне тяжелое, но она жива. Когда ее к нам привезли, она была обескровлена — огромная кровопотеря была. Была проникающая огнестрельная травма живота, практически полностью раздроблена была рука. Ей сделали операцию в течение нескольких часов. <…> Сейчас уже [прошло] двое суток — и давление у нее более-менее стабилизировалось», — сообщил Смирнов.

Врач добавил, что в течение шести часов давление у женщины было 55 на 30. С такими показателями люди обычно не живут. Сейчас давление у пострадавшей поднялось. Она в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании. Прогноз пока непонятный.

По предварительным данным, Даниил Монахов днем 12 октября стал стрелять из охотничьего ружья по людям, после чего убежал в лес. Его подозревают в убийстве трех человек. На следующий день правоохранители нашли юношу мертвым недалеко от места преступления.