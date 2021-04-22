Главврач купил наркотики от имени медучреждения на Чукотке

Главный врач филиала Центра гигиены и эпидемиологии Чукотки окажется перед судом. Его обвинили в том, что он заказал гашиш и амфетамин в интернете. В качестве получателя он указал медучреждение.

«Прокуратура Чукотского автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача филиала ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в Чукотском районе“ и его соучастника», — сказано в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

Они обвиняются по статьям УК РФ «Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере» и «Приобретение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере».

По версии следствия главврач сговорился с одним из жителей Чукотского района. Они через интернет прибрели запрещенные в обороте амфетамин и гашиш в Санкт-Петербурге. В качестве получателя они оформили медучреждение.

Правоохранители узнали об этом и контролировали получение посылки, а потом забрали наркотики. На работе у обвиняемых тоже найдено психотропное вещество, которое главврач и его подельник купили при похожих обстоятельствах.

В ближайшее время дело будет направлено в Чукотский районный суд Чукотского автономного округа для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.