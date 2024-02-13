Криминал 13 февраля 2024, 16:46 Главу «Водоканала» задержали в Первоуральске по подозрению во взяточничестве Ura.ru: в Первоуральске задержали руководителя «Водоканала» Национальная гвардия Российской Федерации

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Врио гендиректора «Водоканала» Первоуральска Сергея Матафонова задержали по подозрению в получении взятки, сообщило Ura.ru. Ситуация стала неожиданностью для экс-начальника этого учреждения Артура Гузаирова, который отметил, что на бывшего коллегу никогда не падали подозрения в коррупции.

«Мы давно вместе работали. Вроде как бы и подозрений таких на него не было», — поделился он в беседе с агентством, отметив, что о задержании узнал от журналистов.

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В организации Матафонов трудился с 2001 года. Гузаирова на посту начальника сменил 6 февраля.

По предварительным данным, Матафонова задержали по подозрению в получении взятки на 250 тысяч рублей. По информации источника Ura.ru, это произошло прямо на совещании, на котором присутствовали руководители силовых ведомств Первоуральска, в том числе главный прокурор города Владимир Курочкин. Он заявил там, что Матафонов превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру.

Должность главы «Водоканала» Первоуральска теперь должен занять Денис Ярин. Как уточнило издание, это родной брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина.