Главу управления автодорог Новосибирской области задержали по подозрению в коррупции

Уголовное дело о коррупции открыто в отношении главы территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаила Чуманова, его брата и двух бизнесменов. Они задержаны при участии ФСБ.

Как заявили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, с августа по декабрь 2020 года Михаил Чуманов в Новосибирске через брата получал взятки от предпринимателей. Они платили ему за покровительство. В частности, за сохранение существующих договоров и заключение новых по ремонту, строительству, реконструкции, содержанию автомобильных дорог в Новосибирской области. Чуманов получил от бизнесменов 100 тысяч и пять миллионов рублей.

В отношении фигурантов открыты уголовные дела по статьям о получении и даче взяток. В домах и офисах чиновника, его брата и двух бизнесменов проведены обыски. Расследование дела продолжается. Решается вопрос о взятии задержанных под стражу. Источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что меру пресечения изберут 24 декабря.

Михаил Чуманов стал главой ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» в феврале 2018 года. До этого он работал в компаниях «Газпромнефть Новосибирск», «Новосибирскнефтегаз» и дочерней компании «Газмпромнефти» в Санкт-Петербурге.