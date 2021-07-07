Главу фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексея Рудко задержали в столице региона. Он подозревается в превышении полномочий.

О задержании Рудко сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в отношении главы фонда возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Рудко может грозить до четырех лет лишения свободы.

Он возглавил территориальное отделение фонда в февраля 2018 года. С 2015 по 2018 года Рудко руководил медцентр «Гармония здоровья» в Томске.

Накануне дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. По версии следствия, Белых в 2015 году, занимая пост губернатора, действовал из личной заинтересованности и помог осуществить крупную сделку.

В результате бюджету региона был причинен серьезный ущерб. Сейчас Белых отбывает срок по делу о взяточничестве. Он был приговорен к восьми годам тюрьмы. Свою вину он не признал.