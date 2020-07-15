Главу «Свидетелей Иеговы»* задержали в Томске

В Томской области поймали предполагаемого руководителя запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщило региональное управление СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту организации в городе Северске деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину, который проповедовал учения и вовлекал все новых участников в закрытое сообщество, задержали. Следственный комитет опубликовал видео этого момента. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас следователи собирают доказательную базу и ищут других возможных помощников организатора.

В СКР рассказали, что ячейку создали в июле 2017 года в городе Северске Томской области. Жителей приглашали на закрытые собрания и вербовали их, рассказывая якобы о Библии и распространяя экстремистскую литературу.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России. Таковой ее признали весной 2017 года. На тот момент в ней состояло более двух тысяч религиозных групп и около 170 тысяч человек.