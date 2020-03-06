Главу «Строй Групп» обвинили в миллиардном хищении. Он хотел нажиться на госзаказе

В Подмосковье арестовали главу «Строй Групп» Павла Бабаева. Его обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что предприниматель похитил три миллиарда рублей при исполнении госзаказа.

Средства бизнесмен получил в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.

Бабаев заключал фиктивные контракты и выводил деньги на счета подставных юридических лиц. Помогал предпринимателю его советник в ООО СК «Строй Групп» Константин Лобода.

Против мужчин возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски по местам жительства обвиняемых, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Источник фото: СК РФ

Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления и руководителей фирм-однодневок, через которые деньги выводили за границу.

Обвиняемых отправили под стражу по ходатайству следствия.

В Башкирии полицейский тоже попался на мошенничестве, правда, более мелком. Его заподозрили в получении взятки. А предприимчивый директор школы в Уфе забрал себе деньги, предназначенные на выплаты сотрудникам. Против женщины возбудили 16 уголовных дел.