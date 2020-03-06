Главу «Строй Групп» обвинили в миллиардном хищении. Он хотел нажиться на госзаказе
Средства бизнесмен получил в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Московской области.
Бабаев заключал фиктивные контракты и выводил деньги на счета подставных юридических лиц. Помогал предпринимателю его советник в ООО СК «Строй Групп» Константин Лобода.
Против мужчин возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. Следователи СК вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски по местам жительства обвиняемых, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.
Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления и руководителей фирм-однодневок, через которые деньги выводили за границу.
Обвиняемых отправили под стражу по ходатайству следствия.
В Башкирии полицейский тоже попался на мошенничестве, правда, более мелком. Его заподозрили в получении взятки. А предприимчивый директор школы в Уфе забрал себе деньги, предназначенные на выплаты сотрудникам. Против женщины возбудили 16 уголовных дел.