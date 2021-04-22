Главу Сретенска Тонких задержали в Забайкалье за превышение полномочий

Следователи задержали главу городского поселения «Сретенское» Сергея Тонких в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения СК.

Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления и превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Открыто уголовное дело.

По данным следствия, администрация Сретенска заключила в 2019 году муниципальный контракт на ремонт дороги в Сретенске на сумму порядка 2,4 миллиона рублей. Глава города знал о том, что подрядчик не выполнил работы на сумму около 600 тысяч рублей, но злоупотребил своими полномочиями и подписал документы о принятии выполненных работ. Соответственно подрядчик получил все деньги.

«Работы по контракту не выполнены до сих пор», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Тонких превысил свои полномочия, когда разрешил подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. ПО закону разрешение на использование может выдать только соответствующее министерство правительства Забайкальского края.

Следователи отметили, что таким образом подрядчик незаконно использовали более 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Тонких задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Во время обысков сотрудники СК забрали документы, которые имеют значение для расследования.