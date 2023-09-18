Криминал 18 сентября 2023, 13:49 Главу Шарьи в Костромской области обвинили в получении крупной взятки СК России показал кадры задержания главы Шарьи в Костромской области

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Главу Шарьи в Костромской области Эдуарда Неганова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Правоохранители задержали чиновника, сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, с 2022 года Неганов контролировал исполнение договоренностей по муниципальному контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Шарье. Возведение объекта велось в рамках нацпроекта «Демография». Глава городского окгруга и представитель подрядчика договорились об увеличении стоимость работ по контракту и дополнительном выделении бюджетных средств. За это Неганов должен был получить два миллиона рублей.

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В сентябре 2023 года главу округа задержали в Костроме при получение взятки в размере одного миллиона рублей. Оставшуюся часть суммы он планировал получить позже.

Представители СК, ФСБ и МВД проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.

Дорогомиловский суд Москвы 16 сентября поместил под стражу на два месяца начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева. Его подозревают в получении крупной взятки.