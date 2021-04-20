Главу сельсовета в Башкирии задержали из-за гибели ребенка после нападения собак

В Башкирии задержали главу Сафаровского сельсовета Учалинского района. Его обвиняют в халатности, которая стала причиной гибели четырехлетнего ребенка. Мальчика загрызла стая одичалых собак.

Чиновник, по данным Следственного комитета, игнорировал жалобы граждан на бездомных собак, сообщили на сайте ведомства.

На главу сельсовета заведено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

«По версии следствия, глава сельсовета халатно отнесся к своим должностным обязанностям. Обвиняемый, проигнорировав неоднократные обращения жителей села Сафарово с жалобами на наличие на территории указанного села бездомных собак, оставил их без надлежащего рассмотрения и не обратился в установленном законом порядке с заявлением на отлов животных ни в специализированную организацию, с которой у администрации Учалинского района заключен договор, ни в саму администрацию района», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате 17 апреля стая бездомных собак напала на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде. Они загрызли ребенка насмерть.

В отношении главы сельсовета в ближайшие дни будет избрана мера пресечения.