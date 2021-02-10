Главу секты «Ученики Христа» отправили на лечение после убийства мальчика

В Свердловской области вынесли приговор главе секты «Ученики Иисуса Христа» Земфире Гайнуллиной. Он создала религиозную группу, идеология которой строилась на насилии над детьми.

По данным следствия, Гайнуллина требовала от родителей, которые находились в секте, наказывать детей физически за нарушение установленного ею порядка и правил нахождения в объединении.

«Организатору религиозного объединения назначены принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о совершении ряда запрещенных уголовным законом деяний, в том числе в отношении детей», — сообщил «360» руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Александр Сапегин.

Следствие считает, что манипулирование женщины над участниками объединения повлияло на психическое состояние нескольких адептов и привело к развитию у них психического расстройства.

В декабре 2017 года к ее секте присоединился Иван Казанцев, который начал избивать своих сыновей 2005 и 2010 годов рождения. Одного из мальчиков он убил и закопал на территории лесопарка в Екатеринбурге. Суд его освободил от уголовной ответственности и отправили на принудительное лечение. Следствию он заявлял, что ребенка ему якобы велел наказать Бог, а вся паства еще два дня пыталась его оживить. Мать ребенка помогла мужу закопать его тело.