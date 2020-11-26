Главу российской ячейки «Аум Синрике»* отправили в колонию на 15 лет

Основателю российской ячейки секты «Аум Синрике»* вынесли приговор. Жителю Подмосковья Михаилу Устьянцеву предстоит провести 15 лет в колонии строгого режима.

Вердикт вынес Южный окружной военный суд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Следствие выяснило, что в 2010 году Устьянцев вместе с еще несколькими людьми создал подразделение секты и распространял среди москвичей, петербуржцев и волгоградцев религиозную доктрину. Целью мужчины было выманить у новых последователей деньги, чтобы передать их руководителям «Аум Синрике»* в Японию и там самым финансировать терроризм.

Идейную пропаганду вместе с сообщниками Устьянцев вел в том числе через социальные сети. Они приглашали желающих на платные оздоровительные курсы. Оплатив занятия, люди только спустя какое-то время узнавали, что ведут их сторонники идеологии «Аум Синрике»*.

Южный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела против Устьянцева в конце мая 2020 года. Сторона обвинения запросила для него 18 лет колонии строгого режима. Суд признал мужчину виновным по двум статьям о терроризме и приговорил к 15 годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу. Соучастники Устьянцева в розыске.

*Религиозная секта «Аум Синрике» является запрещенной в России террористической организацией.